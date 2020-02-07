«Лучший день в моей жизни»: Ида Галич родила сына

«Лучший день в моей жизни»: Ида Галич родила сына

07.02.2020, 20:06, Новости дня

Телеведущая, блогер Ида Галич родила первенца. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.

Новорожденного сына Галич с супругом Аланом Басиевым назвали Леоном. Мальчик появился на свет в 9:47 утра. По словам блогера, это "лучший день в ее жизни". Новоиспеченная мама призналась в любви ребенку и пообещала, что они с папой будут всегда рядом. Вес мальчика составил 3880 граммов, а рост — 52 сантиметра.

Судя по всему, роды прошли с некоторыми нюансами, поскольку Ида Галич отметила: "У нас не все прошло, как мы предполагали". При этом блогер пояснила, что в настоящее время все хорошо.

Роды телеведущей прошли в одном из столичных роддомов. Ида Галич назвала врачей клиники лучшими в мире и призналась, что будет кланяться им всю свою жизнь.

Блогер опубликовала в Instagram несколько фотографий в черно-белом исполнении. На них показаны Галич с супругом, ручка новорожденного, а также бабушка с дедушкой, которые держат младенца.

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida) 7 Фев 2020 в 5:42 PST

Изначально блогер скрывала свою беременность от общественности, пока ее не заметили в перинатальном центре с округлившимся животом. По словам Галич, за время пребывания в положении она поправилась на 16 килограммов, но чувствовала себя прекрасно.

Как сообщает StarHit, к прибавлению в семействе супруги подошли основательно. Они приобрели роскошный дом, площадь которого составляет более 280 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Ида Галич вошла в рейтинг Forbes как одна из самых богатых Instagram-блогеров.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика