«Лучший день в моей жизни»: Ида Галич родила сына

Телеведущая, блогер Ида Галич родила первенца. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.

Новорожденного сына Галич с супругом Аланом Басиевым назвали Леоном. Мальчик появился на свет в 9:47 утра. По словам блогера, это "лучший день в ее жизни". Новоиспеченная мама призналась в любви ребенку и пообещала, что они с папой будут всегда рядом. Вес мальчика составил 3880 граммов, а рост — 52 сантиметра.

Судя по всему, роды прошли с некоторыми нюансами, поскольку Ида Галич отметила: "У нас не все прошло, как мы предполагали". При этом блогер пояснила, что в настоящее время все хорошо.

Роды телеведущей прошли в одном из столичных роддомов. Ида Галич назвала врачей клиники лучшими в мире и призналась, что будет кланяться им всю свою жизнь.

Блогер опубликовала в Instagram несколько фотографий в черно-белом исполнении. На них показаны Галич с супругом, ручка новорожденного, а также бабушка с дедушкой, которые держат младенца.

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Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida) 7 Фев 2020 в 5:42 PST

Изначально блогер скрывала свою беременность от общественности, пока ее не заметили в перинатальном центре с округлившимся животом. По словам Галич, за время пребывания в положении она поправилась на 16 килограммов, но чувствовала себя прекрасно.

Как сообщает StarHit, к прибавлению в семействе супруги подошли основательно. Они приобрели роскошный дом, площадь которого составляет более 280 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Ида Галич вошла в рейтинг Forbes как одна из самых богатых Instagram-блогеров.

Источник: Вести

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