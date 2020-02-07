Российский медбрат похвастался в интернете, что убивает пациентов. Форумчане выяснили его личность

Пользователи российского имиджборда «Двач» вычислили личность человека, который признался на одном из форумов, что, работая в больнице, убивает пациентов. Об этом 7 февраля написало издание Readovka.

«Я медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения», – написал форумчанин.

Когда его собеседники усомнились в правдивости этих слов, мужчина прислал фото пистолета, своего рабочего костюма и бейджа, уточнив, что работает в реанимации.

Фото: 2ch.hk

«За 10+ трупов не посадили… просто отключаю от ИВЛ (искусственной вентиляции легких. – «ГОРДОН») и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается», – продолжил он.

Пользователи предположили, что преступника бы быстро вычислили.

«Не поймают, камер в палате нет, доктора заходят редко, на вход в палату магнитный замок, я продолжу делать то, что хочу, и хоть ты пеной изойди… За три года в отделении, где в месяц тушек по 10 отъезжает?» – ответил медик.

На форуме «Двача», который специализируется на деанонимизации пользователей, в тот же день выяснили, что один человек с именем и отчеством, указанным на фото, подходит под описание.

«Вольф Сергей Владимирович – медицинский брат-анестезист «Кировского областного госпиталя для ветеранов войн», специальность: анестезиология и реаниматология. Уже написали главному этого госпиталя», – сказано в сообщении.

Readovka обратилась в госпиталь за комментарием, однако начальник учреждения отказался начинать проверку информации о медбрате-убийце.

В то же время Следственный комитет РФ по Кировской области 7 февраля сообщил, что начата «проверка по публикации СМИ по возможным противоправным действиям медицинского работника одного из медицинских учреждений города Кирова».

Вольф записал видео, в котором утверждает, что его оклеветали.

К проверке Следственного комитета подключились также Прокуратура и Росздравнадзор, а Серёга тем временем записал маняоправдания. pic.twitter.com/Csm3tzogxB

— Двач (@ru2ch) February 7, 2020

Наиболее известным медработником, совершавшим умышленные убийства пациентов реанимации, считается немец Нильс Хегель. Суд доказал 85 случаев умерщвления в 2000–2005 годах; сам Хегель признал свою вину в 100 убийствах. Он приговорен к пожизненному заключению.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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