После хоккея Путин и Лукашенко провели «второй тайм переговоров»

После хоккея Путин и Лукашенко провели «второй тайм переговоров»

07.02.2020, 20:06, Новости дня

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели "второй тайм" переговоров. Российский лидер пояснил, что часть делегации РФ не успела к началу встречи в Сочи из-за плохой погоды, и теперь предстоит уточнить ряд вопросов в расширенном составе. Кроме того, Александр Лукашенко сможет познакомиться с новыми членами российского правительства, пишет агентство РИА Новости.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что это уже "пятый тайм". Президент Белоруссии имел в виду первый этап переговоров и три тайма хоккейного матча, которые отыграли главы государств.

Напомним, в Сочи проходят российско-белорусские переговоры. Основными темами стали вопросы, представляющие взаимные интерес, а также касающиеся других стран бывшего Советского Союза, добавил Лукашенко.

Источник: Вести



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