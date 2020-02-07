Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

Зеленский попросил Конте закрыть офисы ДНР и ЛНР

07.02.2020, 20:06, Новости дня

Находящийся в Риме украинский президент Владимир Зеленский попросил итальянского премьера Джузеппе Конте закрыть "незаконные" офисы ДНР и ЛНР в стране.

Кроме того, политики обсудили ситуацию с осужденным за убийство нацгвардейцем Виталием Маркивом, которого Киев считает невиновным, передает ТАСС.

Как уточняет "Интерфакс", Зеленский и Конте также поговорили о товарообороте между Киевом и Римом, украинской приватизации и итальянских инвестициях.

Виталий Маркив получил 24 года за убийство фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика.

Источник: Вести



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