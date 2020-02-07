Замглавы Генштаба задержали по делу о мошенничестве на 6,7 млрд рублей

В Москве задержали замначальника Генштаба Халила Арсланова по обвинению в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) на общую сумму около 6,7 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По их словам, Арсланова задержали утром 7 февраля у него дома и доставили в Главное военное следственное управления. После дачи показаний его доставили в 235-й гарнизонный военный суд для избрания меры пресечения.
Обвинение Арасланову предъявили еще в октябре. По делу проходят еще пятеро человек, которые признались в махинациях при закупке средств связи на 6,5 млрд рублей и дали показания против Арсланова. Позже двое фигурантов — офицеры ВС РФ Павел Кутахов и Александр Оглоблин — заявили, что оговорили замглавы Генштаба. Однако, по данным издания, они отказались от показаний под давлением «неустановленных лиц».
Арсланов свою вину отрицает и считает, что его оговорили подчиненные или связанные с ними коммерсанты. При этом исследования на полиграфе подтвердили, что генерал не врет. Минобороны отозвало гражданский иск о компенсации ущерба на сумму в несколько млрд рублей, поданный к Арсланову.
Источник: Новая газета
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