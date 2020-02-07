Минэнерго накажет сотрудников за попытку купить наклейки с оскорблением Обамы

Минэнерго накажет сотрудников за попытку купить наклейки с оскорблением Обамы

07.02.2020, 20:05, Новости дня

В Минэнерго заявили, что привлекут к ответственности сотрудников филиала ФГУП «Ведомственная охрана» на Северном Кавказе, которые допустили заказ по программе госзакупок наклеек на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».

«Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания. Должностные лица, ответственные за допущенные ошибки, понесут ответственность в соответствии с законодательством», – сказано в сообщении Минэнерго, передает «Рен ТВ».

В ведомстве появление информации о проведении открытого ауциона на право создания таких наклеек назвали «технической ошибкой и недосмотром соответствующих служб преприятия».

Ранее сообщалось, что в документах на сайте госзакупок шла речь о выделении средств не только на ремонт служебных автомобилей, но и на заказ наклеек «Обама ЧМО», чья средняя цена должна составлять 81,25 рубля.

Кроме того, там были указаны мангал обычный, знак такси, брелок-икона «молитва водителя», а также брелок для ключей VIP. 

Ранее из-за махинаций с госзакупками была уволена главврач Владимирской областной больницы.



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