Биоинженер и дизайнер разработали концепцию похорон на Марсе первых колонизаторов

Биоинженер и дизайнер разработали концепцию похорон на Марсе первых колонизаторов

07.02.2020, 20:04, Разное

Освоение Марса на данное время находится в стадии «теорий и разработок», однако некоторые учёные заранее продумывают ряд важных аспектов. Так, дизайнер Пиа Интерланди и биоинженер Хастингс разработали совместную концепцию похорон первых колонизаторов.
Специалисты продумали два независимых блока. В первом разрабатывалась одежда, или саван для усопшего колониста. По задумке авторов проекта, тела можно укутывать в биоразлагаемый шёлк и в дальнейшем либо хоронить привычным для людей образом, либо «превращать в компост».

Именно «утилизатору» тел умерших колонистов Марса и посвящён второй блок проекта. Биоинженер и дизайнер продумали систему, с помощью которой трупы «перерабатываются» в компост для дальнейшего использования в качестве удобрения. Авторы идеи считают, что она может стать полезной на Красной планете, где, скорее всего, будет некоторый дефицит ресурсов.



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