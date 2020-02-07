В коме Юлия Началова плакала перед смертью

Виктор Началов пояснил прессе о последних мгновениях жизни дочери. Оказывается, перебивая в коме, Юлия Началова перед смертью плакала.
Родители погибшей певицы не покидали поликлинику, в которой лежала их дочь. После первого этапа лечения врачи обещали, что Юлия Началова пойдет на поправку, но судьба была неумолима. В последние моменты жизни Виктор Началов находился с дочерью. Медики ввели певицу в искусственную кому, чтобы облегчить мучения. В этот момент отец артистки гладил её волосы и просил держаться на этом свете. Именно тогда с глаз Юлии Началовой полились слезы. Звезда плакала перед смертью, чувствуя присутствие близкого человека.
Напомним, певица умерла 16 марта прошлого года. Врачи диагностировали у артистки заражение крови и сердечную недостаточность. К сожалению, медикам не удалось спасти Юлию Началову. Певица покинула этот мир в возрасте 38 лет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 15 лет за «джинсу» / 13 января
- «За что?»: Киркоров раздавлен из-за страшной трагедии / 8 января
- Мнение: Прилеталка. Полёты в храме во сне и наяву. / 14 декабря
- Новогодний макияж 2020: Визажисты рассказали о главных трендах года / 21 декабря
- На триллион рублей из ФНБ уже раскатали губу / 7 декабря
- Мнение: Новогодняя амнистия / 31 декабря
- «Пусть вам солдаты дают хлеб, а мы вам будем глаза выкалывать»: Русские беженцы о погромах в Баку / 16 января
- «Страна уходит» / 8 декабря