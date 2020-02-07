В коме Юлия Началова плакала перед смертью

В коме Юлия Началова плакала перед смертью

07.02.2020, 20:04, Разное

Виктор Началов пояснил прессе о последних мгновениях жизни дочери. Оказывается, перебивая в коме, Юлия Началова перед смертью плакала.
Родители погибшей певицы не покидали поликлинику, в которой лежала их дочь. После первого этапа лечения врачи обещали, что Юлия Началова пойдет на поправку, но судьба была неумолима. В последние моменты жизни Виктор Началов находился с дочерью. Медики ввели певицу в искусственную кому, чтобы облегчить мучения. В этот момент отец артистки гладил её волосы и просил держаться на этом свете. Именно тогда с глаз Юлии Началовой полились слезы. Звезда плакала перед смертью, чувствуя присутствие близкого человека.

Напомним, певица умерла 16 марта прошлого года. Врачи диагностировали у артистки заражение крови и сердечную недостаточность. К сожалению, медикам не удалось спасти Юлию Началову. Певица покинула этот мир в возрасте 38 лет.



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