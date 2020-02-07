«На мёртвой планете Голливуда не будет» — Independent осудил «Оскар» за углеродный след

«На мёртвой планете Голливуда не будет» — Independent осудил «Оскар» за углеродный след

07.02.2020, 20:04, Новости дня

The Independent призвала актёра Хоакина Феникса, известного своими обличительными речами при получении кинопремий, отказаться от посещения премии «Оскар» 2020 года в рамках борьбы с климатическими изменениями. По данным издания, ежегодно организация премии обходится в сумму $44 миллионов и оставляет «колоссальный углеродный след».


Reuters

Актёр Хоакин Феникс, номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Джокер», как ожидает The Independent, не изменит себе и воспользуется благодарственной речью на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук, для того чтобы привлечь внимание к очередной социальной проблеме. 

Так, на церемонии вручения премии BAFTA Феникс поднял вопрос расовой дискриминации. Получая «Золотой глобус», актёр заявил, что соревнование придумали, для того чтобы «продавать рекламу во время трансляции», и призвал коллег отказаться от частных самолётов.

Несмотря на то что, как отмечает издание, обсуждение социальных тем в благодарственной речи обычно выглядит «неестественно и притворно», Феникс, скорее всего, не упустит возможность выступить с очередной провокационной речью перед 30-миллионной аудиторией премии.
The Independent полагает, что на этот раз актёр не остановится на «признании связи между животноводством и климатическими изменениями».

Академия, как и любая другая компания в современном мире, пытается убедить всех в своём стремлении к «нулевому балансу выбросов углерода». И, как бы ни было похвально желание сделать меню официальной афтерпати «Оскара» веганским и полностью отказаться от пластиковых бутылок, «в 2020 году, в мире, в котором срочно необходима экологическая справедливость, этого недостаточно».

Таким образом, действительно радикальным шагом, по мнению издания, станет не выступление на церемонии с социальным призывом, а отказ от посещения премии, организация которой ежегодно обходится в сумму $44 миллионов из доходов от рекламных компаний, пытающихся продать людям то, что им ненужно. Кроме того, важным шагом могло бы стать признание, что сама индустрия кино и церемония вручения «Оскара» оставляют «колоссальный углеродный след».

The Independent призывает задуматься над позицией социально-политического движения Extinction Rebellion, настаивающего на том, что «на мёртвой планете Голливуда не будет».



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