Частный вертолет разбился под Казанью

Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани. На его борту, по предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, находились три человека, передает "Россия 24". Представители ведомства не уточнили, есть среди них депутат Госдумы Айрат Хайруллин, который сегодня с рабочим визитом посещал Казань.

Винтокрылая машина рухнула в районе города Лаишево. Спасательный вертолет пока не смог сесть на месте аварии.

"Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг", — заявил "Интерфаксу" представитель прокуратуры Майя Иванова.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет