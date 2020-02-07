Частный вертолет разбился под Казанью

Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани. На его борту, по предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, находились три человека, передает "Россия 24". Представители ведомства не уточнили, есть среди них депутат Госдумы Айрат Хайруллин, который сегодня с рабочим визитом посещал Казань.
Винтокрылая машина рухнула в районе города Лаишево. Спасательный вертолет пока не смог сесть на месте аварии.
"Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг", — заявил "Интерфаксу" представитель прокуратуры Майя Иванова.
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