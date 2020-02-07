Путин и Лукашенко заполнили паузу в переговорах хоккеем

Путин и Лукашенко заполнили паузу в переговорах хоккеем

07.02.2020, 19:59, Новости дня

Глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко решили прервать переговоры, которые проходят в Сочи, чтобы поиграть в хоккей с шайбой. Этот вид спорта является для обоих руководителей одним из любимых.

Как сообщает "Интерфакс", Путин появился на льду под традиционным номером 11. Лукашенко вышел на площадку под номером один. Глава Белоруссии заранее появился на предматчевой разминке и успел сделать несколько бросков в сторону собравшихся журналистов.

Оба президента оказались в одной команде. Отметим, что Путин и Лукашенко уже не первый раз играют в хоккей вместе. Например, в феврале 2019 года в ходе трехдневных переговоров они нашли время для клюшек и шайб.

Владимир Путин стал заниматься хоккеем в 2011 году. Он является инициатором создания в РФ Ночной хоккейной лиги, в которой участвуют любительские команды со всей страны.

Источник: Вести



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