Столичные власти ратуют за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час

Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов заявил, что автомобилистов стоит наказывать за превышение скорости на 10 км/ч, а не на 20 км/ч, что может снизить смертность на дорогах на 30-40%, пишут «РИА Новости».

«Мы, поговорив с экспертами, ведущими научными организациями, такими как университет МАДи, Высшая школа экономики, понимаем, что если мы хотим кардинально снизить смертность на дороге, то в городах, конечно, не администрированный порог (скорости) должен быть не выше 10 километров в час. Почему? Потому что, если брать ситуацию в Москве, более 50% смертности на дорогах — это из-за превышения скорости», — сказал Ликсутов в интервью «Россия 24» .

По словам Ликсутова, порог в +20 км/час можно оставить вне города. И добавил, что ограничение скорости вряд ли будет принято немедленно, но «рано или поздно эта вынужденная мера (будет введена), к которой все крупнейшие мегаполисы мировые цивилизованные пришли уже несколько десятилетий назад».

В этот же день замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Артур Шахбазян заявил, что увеличение штрафов за превышение на дорогах максимально допустимой скорости необходимо для повышения безопасности всех участников дорожного движения. А предлагаемый за это штраф в 5000 рублей — не «конская» мера, пишет «Интерфакс».

«Есть фискальные нарушения, есть нарушения, которые влияют на безопасность людей. В данном случае такое превышение скорости преднамеренно. Сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 км/ч», — отметил Шахбазян на пресс-конференции в пятницу.

«Штраф за превышение скорости в 250 рублей с учетом 50-процентной скидки (за превышение на 20-40 км/ч) абсолютно не является заградительной мерой, которой и должен являться штраф за нарушение, угрожающее безопасности», — добавил замруководителя ЦОДД.

Ранее Минюст РФ подготовил проект нового КоАП на 2021 год с повышенными штрафами за превышение скорости. Предлагается поднять штраф за превышение на 20-40 км/ч с 500 до 3000 рублей, за превышение на 40-60 км/ч — с 1-1,5 тысяч до 4000, а за превышение на 60 км/ч и выше — уже 5000 рублей вместо нынешних 2000-2500 рублей.

Проект нового КоАП уже вызвал скандал и был жестко раскритикован и правозащитниками, и в Госдуме. А премьер-министр Михаил Мишустин и вовсе назвал новые штрафы непосильными для россиян.

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АвтоВести

Источник: Вести

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