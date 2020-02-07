Тройной рассвет: петербуржцы увидели редчайшее природное явление

Тройной рассвет: петербуржцы увидели редчайшее природное явление

07.02.2020, 19:58, Разное

Жители Ленинградской области стали свидетелями уникального природного явления – солнечного гало. Оно образовалось в небе из-за скопления ледяных кристаллов в воздухе, сообщает spbdnevnik.ru.

Эти кристаллы возникают на высоте до десяти километров над землей. Они преломляют свет таким образом, что создается впечатление «тройного» Солнца: вокруг звезды появляются еще два или более источника света. Эти отражения могут принимать различные формы – полумесяца, столба или круга, из-за чего их легко спутать с небесным телом. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика