Жулики использовали силиконовую маску, чтобы выдать себя за французского министра и получить 42 миллиона фунтов для «тайных операций» через скайп

Лотти Типлейди-Бишоп
Группа предполагаемых жуликов обвиняется в использовании силиконовой маски французского политика, чтобы обманом получить МИЛЛИОНЫ от богатых и знаменитых через «скайп».
Мошенники выдавали себя за являющегося сегодня министром иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана в 2015 году, используя силиконовую маску и макет кабинета министра, чтобы просить о займах в наличной форме для фальшивых тайных операций.
Мошенники одели силиконовую маску и выдавали себя за министра
Настоящий Жан-Ив Ле Дриан осудил действия мошенников. Фото: Getty
Операции часто описывались как платежи для выкупа и антитеррористические операции, необходимые для французского государства, в виде займов.
Среди некоторых наиболее известных жертв мошенничества — миллиардер и духовный лидер Ага-хан, который расстался с 20 миллионами евро (17 миллионов фунтов) и турецкий бизнесмен Инан Кирак, которого предположительно убедили перевести более 47 миллионов долларов (35 миллионов фунтов).
Богатые мишени
Мошенники, выдававшие себя за г-на Ле Дриана, позвонили по телефону и скайпу более чем 150 богатым лицам.
Двое франко-израильских подозреваемых, 54-летний Джилберт Чикли и 35-летний Энтони Лазаревич, обвиняются в том, что являлись «закулисными организаторами» этой мошеннической операции.
Чикли и Лазаревич отрицают эти обвинения.
Но в период с 2005 по 2006 год Чикли совершил ряд аналогичных преступлений и был заочно приговорен к семилетнему тюремному заключению.
Чикли был арестован, находясь в бегах вместе с Лазаревичем в Украине, после того, как выдал себя за руководителя нескольких различных коммерческих структур, чтобы обманом получать у богатых покровителей огромные суммы.
Эти двое, по сообщениям, были экстрадированы во Францию.
«Дар»
В интервью с французским телевидением в 2010 году по поводу предыдущих афер Чикли сказал, что он был увлечен «игрой» обмана.
Он сказал: «У вас либо есть этот дар, либо его нет, это как со знаменитыми актерами. Если говорить обо мне, то можно сказать, что у меня есть дар.»
В новое мошенничество с Жаном-Ивом Ле Дрианом вовлечены семь человек, которые предстанут перед судом на этой неделе.
Некоторые из этой группы были также замешаны в предыдущих мошенничествах, по которым был осужден Чикли, включая историю выдавания себя за князя Монако Альбера II, после того, как у этих двоих была найдена маска, похожая на князя.
Согласно обвинителям, Ага-хана, духовного лидера мусульман-исмаилитов, обманом заставили сделать пять переводов на общую сумму в 20 миллионов евро этой банде мошенников, базирующейся в Польше и Китае.
Три платежа были заблокированы, но сумму, достигающую 7 миллионов евро, так и не удалось проследить и эти деньги, как считают, были с тех пор отмыты.
Через несколько месяцев после успеха с Ханом, как говорят, турецкого бизнесмена Инана Кирака убедили перевести более 40 миллионов евро в качестве выкупа за двух журналистов, которые, как ему сказали, были захвачены в Сирии.
Настоящий Ле Дриан сказал французским СМИ: «Я надеюсь, что правосудие сделает свою работу и обеспечит, чтобы эти два жулика были наказаны так, как полагается».
Эта группа также обвиняется в безуспешной попытке обмануть президента Габона Али Бонго, французскую благотворительную организацию по борьбе со СПИДом и руководителя цементной компании.
Жан-Ив Ле Дриан является сегодня французским министром иностранных дел. Фото: Reuters
Принц Карим Аль-Хусейни, также известный как Ага-Хан, предположительно распрощался с миллионами. Фото: Getty — автор статьи
Джилберт Чикли ранее хвастался своим даром мошенника. Фото: Getty — автор статьи
Группа также предположительно работала по президенту Габона, Али Бонго Ондимба. Фото: Reuters
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