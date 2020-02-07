Передовики с участка упаковки

А что, так можно было? — именно такой вопрос возникает при просмотре ролика, хотя многие оценили ноу-хау.

Необычный способ упаковки больших предметов быстро, аккуратно, а главное, без лишних телодвижений придумали два рабочих предприятия. Положа руку на сердце надо признать, что «помощник» у них все-таки есть — ветер. Ролик, который размещен в паблике Интеллект во ВКонтакте, вызвал массу шуток. «Долго ждали попутного ветра», « А презервативы они так же натягивают?», «Сэкономили на пенопласте», — комментируют видео пользователи.

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