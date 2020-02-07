Депутат Государственной думы погиб в авиакатастрофе

Айрат Хайруллин совершал рабочую поездку на вертолете.
Член нижней палаты парламента Айрат Хайруллин 7 февраля погиб в Татарстане. Вертолет, в котором летел депутат Госдумы, потерпел крушение.
На борту были еще два человека, они выжили – это пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов. Оба находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, депутат летел в вертолете Bell 406, принадлежащем компании «Восток Транс». Он возвращался с завода «Красный восток», где решал рабочие вопросы. Пролетев около 40 км в районе Лаишево воздушное судно жестко село на лед Камы.
К месту катастрофы отправились начальник Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона и первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Айрат Хайруллин родился 1 августа 1970 года. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени М.Горького. В 2016 году был избран в Госдуму от «Единой России». В ГД Хайруллин занимал пост заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.
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