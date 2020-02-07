На Урале пенсионерка заблокировала дорогу везущему китайцев на карантин автобусу

Карантинная зона в Екатеринбурге открылась на базе оздоровительного центра «Бодрость».

Пожилая жительница Свердловской области, встав посреди шоссе, перекрыла путь автобусу, на котором приезжих из Китая везли на карантин. Зону изоляции власти открыли на базе санатория «Бодрость». Видео инцидента обнародовал телеканал «360».

«Я только сейчас узнала, я не пущу», — заявила пенсионерка окружающим. Затем к ней подошел рослый житель и со словами «Уважаемая!» оттащил ее в сторону. Затем автобус проехал к месту назначения.

Героиня ролика сообщила журналистам, что перекрыла путь, потому что боится распространения вируса. «Я за себя не боюсь, я жизнь прожила. У меня внучата, жизнь еще впереди. Зачем нам это надо?», — сказала она.

Карантинная зона была открыта под Екатеринбургом на базе оздоровительного центра «Бодрость». Прибывших в Россию граждан Китая будут изолировать там в течение 14 дней.

По сводкам на 7 февраля от коронавируса заболели уже свыше 30 тысяч человек.

Напомним, что глава Сбербанка Герман Греф предрек сильный удар по российской экономике из-за угрозы коронавируса.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет