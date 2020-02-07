В Казани ради свадьбы дочки министра закрыли музей, но «злоупотребления» не было

Министерство культуры считает, что никакого нарушения не было, что музей закрыли «по техническим причинам», и пригласили молодежь тоже играть свадьбы в музеях.

«Закрыт по техническим причинам» — именно такая надпись появилась на дверях Галереи современного искусства Казани, которая является площадкой Государственного музея изобразительных искусств. Однако за дверями вовсю играли свадьбу дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой Софьи. Это выяснили дотошные сотрудники «ФБК-Казань». В соцсетях сразу нашлись те, кто обвинил маму в злоупотреблении служебными полномочиями. Ставили в вину «нецелевое использование» учреждения культуры. А сегодня выяснилось, что никаких нарушений не было. В Минкульте заявили, что процесс бракосочетания проводят ради популяризации семейно-брачных отношений, и данная услуга доступна для всех пар. Также сообщается, что республиканское правительство еще в 2010 году утвердило перечень объектов историко-культурного наследия, где разрешено проведение процедуры заключения брака, и музей искусства входит в список, уточняют РИА Новости. Министерство культуры обращает внимание и на то, что Ирада Аюпова оплатила все расходы, включая полную стоимость входных билетов для посетителей музея. В заключение Министерство культуры Татарстана решило заодно пропиариться на вызвавшем скандал событии и, что называется, пользуясь случаем пригласило молодежь республики справить свадьбу в музее. Тогда надо табличку менять: «По техническим причинам» на «Закрыто на мероприятие».

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