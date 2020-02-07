Филарет пожаловался Денисовой на ликвидацию УПЦ КП

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет пожаловался Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой на ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом омбудсмен проинформировала 7 февраля в Facebook.

«Во время приема святейший патриарх Филарет сообщил, что к нему обращаются граждане Украины, которые считают себя прихожанами Украинской православной церкви Киевского Патриархата, относительно лишения их права оставаться паствой этой церкви. Ведь в января 2019 года Министерство культуры Украины сняло с регистрации как юридическое лицо Украинскую православную церковь Киевского Патриархата, в том числе Киевскую патриархию УПЦ КП», – написала Денисова.

Она отметила, что Конституция Украины и Конвенция о защите прав и основных свобод предполагают, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.

«Поэтому по данному факту буду обращаться к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию о ликвидации УПЦ КП как юридического лица для изучения законности такого решения. Выводы будут сделаны после детального изучения официального ответа», – объяснила омбудсмен.

⚡⚡⚡На особистий прийом завітав особливий гість – Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.☝️Під час… Posted by Людмила Денісова on Reede, 7. veebruar 2020

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию.

В мае 2019 года между Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и «всех достижений церковной независимости». 29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

20 июня 2019 года Филарет провел во Владимирском соборе собрание группы иерархов, которое назвал «поместным собором». На собрании приняли постановление о восстановлении УПЦ КП и отказались принимать томос. В ПЦУ назвали эти решения «ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова».

Филарет продолжает настаивать, что УПЦ КП, которую он возглавлял до объединительного собора, не самораспустилась, а до сих пор существует, и что новая церковь слишком зависима от Вселенского патриархата.

2 июля УПЦ КП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене своей ликвидации. В сентябре ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ КП к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в ноябре отменил предыдущие решения ОАСК.

В Едином реестре Минюста указано, что деятельность УПЦ КП (код 22894788) была прекращена 13 декабря 2019 года. УПЦ КП отрицает свою ликвидацию как юридического лица.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

20 января 2020 года Филарет заявил, что обратился ко вселенскому патриарху Варфоломею с требованием вернуть оригинал постановления поместного собора от 15 декабря 2018 года из Стамбула в Украину. Он напомнил, что отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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