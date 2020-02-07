«Как шпана из подворотни». Реакция соцсетей на мат нардепа Максима Ткаченко в адрес Алексея Кучеренко

Конфликт начался с того, что народный депутат от «Батьківщини» Алексей Кучеренко в четверг на заседании парламента обратился к первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой утихомирить нардепа от «Слуги народа» Артема Дмитрука, который не давал пройти к президиуму коллеге Кучеренко по фракции Сергею Власенко.

У депутатов из фракций «Слуга народа» и «Батьківщина» разошлись мнения в вопросе о введении рынка земли в Украине, а 6 февраля Рада приступила к рассмотрению законопроекта на эту тему во втором чтении.

Все началось с потасовки Власенко и Дмитрука. Фото: Yan Dobronosov / Facebook

К Кучеренко подошел нардеп от «Слуги народа» Максим Ткаченко.

«Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте», – заявил он Кучеренко.

В ответ тот назвал «слуг» малолетними клоунами.

«Щас за клоуна, бл…дь… За клоуна вы щас п…зды получите», – заявил Ткаченко. «Я хочу на это посмотреть», – парировал Кучеренко. После этого коллеги отвели нардепа из фракции «Слуги народа» в сторону.

ВИДЕОВидео: Актуальная Правда / YouTube

Кучеренко написал на Ткаченко заявление в полицию и сказал, что готов его забрать только в том случае, если тот извинится с трибуны. Ткаченко в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что обматерил Кучеренко в Верховной Раде, потому что тот умышленно его спровоцировал, а приносить извинения он не намерен.

В социальных сетях обсуждают этот конфликт.

«Дожили… Довыбирались… Так называемый «ЗЕслуга народа» Максим Ткаченко, как шпана из подворотни, обматерил своего оппонента из «Батьківщини» Алексея Кучеренко в сессионном зале парламента. Клоун, он и есть клоун. Простите за нецензурщину от депутата парламента», – пишет Валентина Коваленко.

Дожилися… Довибиралися…Так званий "ЗЕслуга народу" Максим Ткаченко, як шпана з підворіття, обматюкав свого опонента… Posted by Valentyna Kovalenko on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Людмила Месяц считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на поведение депутатов из пропрезидентской фракции.

«Пришло неумное стадо, которое не знает даже самых простых моральных законов – в таком тоне разговаривать со старшими людьми, по меньшей мере не красиво. То собак советуют продать, чтобы выжить украинцу, то почки продать… Если Зеленский в ближайшем будущем не начнет чистку своих рядов, буду считать, что он самоубийца», – отмечает она.

Я перестаю понимать, что происходит? Кто пришёл и зачем? Пришли, чтобы что? Чтобы по — быстрячку продать землю, пока… Posted by Людмила Месяц on Reede, 7. veebruar 2020

Тамара Снежко поддержала сторону Ткаченко.

«Кучеренко борется за место при «корыте» и отнюдь не за землю… они не защитили територию страны, интернет… А теперь своими грязными методами противостоят прозрачной власти. За десятки лет их власти никакого благополучия украинцам, весь их труд в парламенте – для своего обогащения… Пожелаю вам выдержки и понимания. А таким, как Кучеренко, – отставки и здоровья», – заявила пользовательница Facebook и опубликовала ссылку на новость о том, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия одобрил высказывания Ткаченко.

кучеренко бореться за місце при "кориті" і аж ніяк не за землю…вони не захистили територіі краіни …а тепер своіми… Posted by Tamara Snezhko on Reede, 7. veebruar 2020

Пользователь Игорь Вутков запустил хэштег #НеБудьКакТкаченкоУважайСтарших!

Журналистка Алена Яхно подчеркивает, что до вчерашнего дня о Максиме Ткаченко мало кто слышал.

Парламентские диалоги. Никому неизвестный слуга и Алексей Кучеренко (Alexey Kucherenko) — Ваше время прошло, вам надо в Трускавец в санаторий ехать— Вы малолетние клоуны…— Вы за клоуна п@зды получите Posted by Алёна Яхно on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Общественный деятель Назар Приходько считает, что еще неизвестно, кто из участников конфликта «захлебнется зелеными соплями».

" — Вы же клоуны малолетние — А за клоуна щас пиз.ы получите"…Так відповів ЧЕРГОВИЙ "ноунейм" від "Слуги народу" потужному фахівцю в галузі ЖКГ, досвідченому Державнику Alexey Kucherenko…Ну, що я можу сказати… Ще невідомо хто "пиз.ы получит и зелеными соплями захлебнется" в результаті. А поки, ви побачили як "малолетние клоуны" намагаються самоствердитись.Теж само було і в ситуації між Богуцькою та Головахою, до речі: нічого не знають, а пір'я розпускають. Здається, хтось загубив список тих, кого боявся. Ну, нагадаємо 😉 Posted by Назар Приходько on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Экс-нардеп Игорь Мосийчук посетовал на интеллигентность Кучеренко и заявил, что на его месте дал бы Ткаченко «в бубен».

«Это уважаемый Алексей Юрьевич просто интеллигентный человек, потому что если бы эта слуга ко мне так подскочила, то уже в бубен между своих бычьих рог получил!» – написал политик.

😡😡😡То шановний Алексей Юрійович просто інтелегентна людина, бо якби ця слуга до мене так підскочила то вже б у бубен між своїх бичих ріг отримав!Максим Ткаченко 👿 Posted by Ігор Мосійчук on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Сам Кучеренко рассказал в Facebook, что вынужден объяснять своим четырем сыновьям, что вчера произошло в Раде.

«Мои сыновья терзают меня простыми вопросами – кто этот «нехороший дядя», почему он ругается матом, как получилось, что его избрали в ВР, кто его туда привел и за какие деньги, почему он является целым заместителем правящей фракции, кто его родители и как его наказать, когда они подрастут?! Я всеми силами пытаюсь объяснить мальчикам, что идиотов кругом очень много, нужно набраться терпения и ни в коем случае не вступать с ними в перепалки, наказывать хулиганов нужно по закону, а о том, кто его привел в ВР, нужно спрашивать у нашего президента Владимира Зеленского и у «политических лидеров» его «политической силы»!» – написал нардеп.

Мои сыновья терзают меня простыми вопросами — кто этот «нехороший дядя», почему он ругается матом, как получилось, что… Posted by Alexey Kucherenko on Neljapäev, 6. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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