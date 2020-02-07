Жажда жизни Кирка Дугласа

«Я думал, что он вечный. Вернее, не думал, а тайно надеялся — бывают же чудеса». Эти слова российского писателя Романа Арбитмана с его странички в Фейсбуке могли бы повторить в эти часы и дни многие из тех, кто восхищается Кирком Дугласом и его экранными героями.

Любимый миллионами зрителей во всем мире исполнитель роли Спартака ушел из жизни в 103 года, оставив о себе добрую память – и как об актере с большой буквы, и как о честном и щедром человеке.

Аплодисменты кумиру

Наградные церемонии порой быстро забываются, но не забыть сюрприза января 2018 года, когда на «Золотом Глобусе» в сопровождении актрисы Кэтрин Зиты-Джонс, жены его сына Майкла, уже не очень здоровый 101-летний патриарх Голливуда появился на сцене в инвалидной коляске. Зал в едином порыве встал, долго и горячо аплодировал человеку-легенде, причем у многих в зале увлажнились глаза.

«С огромной скорбью мои братья и я сообщаем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет, — написал Майкл Дуглас в своем Инстаграме. – Для всего мира он был легендой, актером золотого века кинематографа, который дожил до самого преклонного возраста, гуманистом, приверженность которого справедливости и идеалам, в которые он верил, установили для всех нас планку, на которую нужно равняться».

«Голливуд репортер» напоминает, что в 1991 году Дуглас пережил катастрофу вертолета, а пять лет спустя – сильный инсульт. И несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он не сдавался. Жажда жизни, если использовать название одного из самых известных его фильмов, всегда побеждала в нем все недуги.

Иссур (Иззи) Данилович, впоследствии Демски, родился в 1916 году в городке Амстердам (штат Нью-Йорк) в семье бедных еврейских эмигрантов из Могилевской губернии. Семья перехала в США в 1910 году. Кирк был единственным сыном, у него было шесть сестер. Он закончил университет Сент-Лоренс, паралелльно работая уборщиком.

Перебрался в Манхэттен, где в 1941 году закончил Академию драматических искусств. Выступал на Бродвее. В годы войны служил на флоте, получил легкое ранение. Во время нахождения в госпитале женился на Дайане Дилл. В 1944 году заболел дизентерией и был комиссован.

Как сын обошел отца

По рекомендации актрисы Лорен Бэколл режиссер Льюис Майлстоун, тоже из «наших», взял молодого дебютанта в свою криминальную драму «Странная любовь Марты Айверс», снятую в стиле фильм нуар. Роль мстительного и злого окружного прокурора, карьериста и алкаша, судя по всему, не предполагала вызывать особые симпатии к такому герою. Но природное обаяние актера, его удивительная харизма невольно переставили акценты.

Став со временем одним из самых именитых и востребованных актеров своего поколения, Кирк Дуглас сыграл в более чем 80 фильмах. Он трижды номинировался на актерского «Оскара» — за роли в фильмах «Чемпион» (1949), «Злые и красивые» (1952) и «Жажду жизни» (1956), где он сыграл Винсента Ван Гога.

Кирк Дуглас получил почетного «Оскара» в 1996 году, и это была единственная награда, присужденная ему Киноакадемией. Его сын, продюсер и актер Майкл Дуглас, дважды получал премию «Оскар», обойдя таким образом отца.

В период маккартизма в Голливуде Кирк Дуглас проявил редкое мужество в противостоянии антикоммунистической истерии. Он выступил продюсером и сыграл главную роль в историческом блокбастере Стэнли Кубрика «Спартак» по книге Говарда Фаста.

Кадр из фильма «Спартак»

Сценарий по его настоянию написал опальный драматург Далтон Трамбо, ранее занесенный маккартистами в «черный список» и фактически изгнанный из киносообщества. Фактически действия Дугласа реабилитировали Трамбо и вернули ему возможность работать под своим именем в американской киноиндустрии.

Исторический эпик «Спартак» с захватывающим сюжетом и с превосходным актерским ансамблем сделал большие сборы в прокате и стал одним из любимых фильмов для миллионов зрителей во всем мире, в том числе и в Советском Союзе. Бесстрашный вождь восстания рабов в Древнем Риме в исполнении Дугласа вызывал и вызывает сегодня восхищение необыкновенной энергетикой и сокрушительным обаянием.

Как отметил в своем Фейсбуке российский кинокритик Андрей Плахов, Кирк Дуглас — «один из последних героев золотого века Голливуда, в которых мужественность была не наигранной и не пародийной».

Он был очень требовательным при выборе ролей. «Если мне нравится картина, то я соглашаюсь, — сказал он в интервью 1982 года. – Меня не волнует, будет ли она успешна или нет. Мне нравятся «Смельчаки одиноки» и «Тропы славы», но ни один из них не заработал много денег. Это неважно, я горжусь ими».

Он стал первым актером послевоенной эры, который взял в свои руки контроль за производством фильмов со своим участием, организовав в 1955 году независимую компанию Bryna Productions.

Аудиенция у президента

Кирк Дуглас посвятил много времени и сил гуманитарной деятельности. Во время президентства Кеннеди и Джонсона по поручению Госдепартамента и Информационного агентства США он много ездил по свету как посол доброй воли. Во время визита в Югославию его удостоил приватной беседы президент Тито. Британский посол в этой стране, который долгое время безуспешно ждал аудиенции у президента, был уязвлен и озадачен. Он спросил актера, как ему это удалось. На что последовал ответ: «Господин посол, а в скольких фильмах вы снялись?».

Начиная с 1988 года, Дуглас стал активно заниматься литературной работой, выпустил десяток мемуарных книг. В 2004 году он перестал сниматься, уйдя на покой. В свой 99-й день рождения он и его жена пожертвовали 15 млн долларов на строительство дома для престарелых и больных работников кино и ТВ.

От брака с Дайаной Дилл (они развелись в 1951 году, она умерла в 2015 году) у него два сына, Майкл и Джоэл. Со второй женой, Энн Буйден, Дуглас вступил в брак в 1954 году. У них два сына, Питер и Эрик (умер в 2004 году). Энн пережила мужа и сына, ей сейчас 100 лет.

«Кирк сохранил экранную харизму до самого последнего мгновения своей удивительной жизни, — говорится в заявлении режиссера Стивена Спилберга. – И я горжусь тем, что имел к нему некоторое касательство в последние 45 лет. Мне будет не хватать его рукописных записок, писем и отеческого совета, а его мудрость и храбрость, помимо его невероятного актерского наследия, будут несомненно вдохновлять меня до конца моей жизни».

Олег Сулькин Журналист, кинокритик, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке. Подписка

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