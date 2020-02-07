Гэбриел Бирн и Дэйн ДеХаан торгуют наркотиками в новом сериале «НольНольНоль»

Компания Amazon Prime выложила в сеть дебютный трейлер сериала: «НольНольНоль». Первая серия появится на наших экранах уже 6 марта.

Сериал сделан в лучших традициях его шоураннера Роберто Савиано. Который также занимался продакшеном «Гоморры».

По сюжету мафиозный клан дон Муно скрывается в подземном бункере. В свое убежище мафиози заказывает партию кокаина на 900 млн евро. Однако внук дона Муно — Стефан готовится отомстить деду. А в Мехико уже назревает операция по перехвату наркотиков. Глава и герой полицейской операции — Вампиро. Однако не все так просто. Ведь герой является одновременно и агентом мафиози, который обеспечивает наркотрафик.

Главная тема сериала — неополитанская преступность.

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