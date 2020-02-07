Neu Zürcher Zeitung — разногласия по Сирии грозят покончить с «романом» Путина и Эрдогана

Neu Zürcher Zeitung — разногласия по Сирии грозят покончить с «романом» Путина и Эрдогана

07.02.2020, 19:47, Новости дня

Из-за разногласий по Сирии и Ливии отношения РФ и Турции охладели, пишет Neu Zürcher Zeitung. Анкара начинает осознавать бесперспективность сотрудничества с Москвой, для которой партнёрство с сирийским лидером Башаром Асадом важнее партнёрства с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Угроза, что РФ будет втянута в турецко-сирийский обмен ударами, вполне реальна, предостерегает швейцарское издание.

Во время своего последнего визита в Турцию Владимир Путин старательно подчёркивал, что у него и турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана прекрасные отношения, пишет Neu Zürcher Zeitung. Оба лидера отметили, что различные интересы в Ливии и Сирии им не мешают. Но в последнее время им всё тяжелее скрывать разногласия, отмечает швейцарское издание. 

Обострение ситуации в Идлибе подталкивает Россию и Турцию к конфронтации. Москва оказывает режиму Асада военную поддержку, Анкара же в соответствии с соглашением, заключённым в Сочи в 2018 году, выполняет в регионе роль державы-гаранта. Сильнее всего отношения охладели после убийства войсками Дамаска восьми турецких военных. Анкара нанесла ответные удары. К тому же во время своего визита на Украину Эрдоган в очередной раз осудил «аннексию»* Крыма и поддержал вступление Грузии в НАТО.

Сильнее всего Турция опасается новой волны беженцев из-за военных действий в Идлибе. При этом официально Анкара выражает своё недовольство Дамаску, но подразумевает Москву. Ситуацию усугубляет и то, что в Ливии не соблюдается перемирие. Там РФ и Турция также поддерживают разные противоборствующие стороны. Но и Кремль критикует Эрдогана, в частности за то, что разоружение джихадистов в Идлибе продвигается слишком медленно.

Из-за разногласий по Сирии «роману» российского президента и его турецкого коллеги может наступить конец, полагает издание. Впрочем, в прошлом у них всегда получалось преодолевать серьёзные конфликты. И это происходило по понятным причинам. За последние годы Турция сильно отдалилась от своих западных партнёров. После разрыва отношений с Москвой она окажется в ещё большей изоляции. Кремлю тоже есть что терять, ведь он инвестировал очень много в то, чтобы сблизиться с Анкарой и вбить клин в западный альянс. Поэтому переговоры продолжатся, прогнозируют наблюдатели.

Однако неизвестно, приведут ли они к успеху. Для РФ партнёрство с Асадом важнее, чем с Эрдоганом. При этом сирийский лидер хочет освободить всю территорию своей страны. Президент Турции начинает понимать бесперспективность сотрудничества с Кремлём и называет происходящее «переломным моментом».

Угроза, что РФ будет втянута в турецко-сирийский обмен ударами, вполне реальна, отмечает Neu Zürcher Zeitung. Ведь Москва контролирует воздушное пространство над Идлибом, и она определённо одна из сторон конфликта. Анкара и Москва, конечно же, не заинтересованы в обострении ситуации. Однако действия Эрдогана в Идлибе показывают, что он верен своему курсу и в своей внешней политике готов идти на риски и конфронтацию. При этом на партнёров по Североатлантическому альянсу он внимания не обращает. Его цель — сделать Турцию самостоятельным центром силы. Но возникает вопрос: «Есть ли у изолированной страны необходимые для этого средства?» 



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