В Тирасполе раскритиковали инициативу Додона по Приднестровью

«За 30 лет существования Приднестровья было много громких заявлений со стороны Кишинева – и с угрозами, и с намеками, и с предложениями. Но дальше заявлений не доходило, а если и доходило, то выливалось в трагедии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат верховного совета ПМР Александр Щерба, комментируя инициативу президента Молдавии предоставить Тирасполю широкую автономию.

Экс-председатель верховного совета Приднестровья, депутат Александр Щерба напомнил, что одна из подобных трагедий произошла с Приднестровьем в 1992 году.

«Сегодня нас не пугают. Но если за простыми словами будут действия, то тогда должны быть конкретные, понятные, легитимные, с точки зрения соседнего государства, поступки», – подчеркнул собеседник.

По словам депутата, нынешний закон об особом статусе Приднестровья не устраивает ни Молдавию, потому что на ее территории он не исполняется, ни тем более ПМР. «Для того, чтобы делать какие-то заявления, необходимо отменить этот закон и ряд других документов, ограничивающих права Приднестровья. Говорить на равных можно только тогда, когда есть абсолютное доверие», – считает Щерба.

«Прежде чем садиться за стол переговоров, для начала необходимо уравнять республику Молдову и Приднестровье в своих возможностях по достижению всеобъемлющей договоренности», – заключил депутат.

Ранее в пятницу президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти республики готовы предоставить Приднестровью «довольно широкую автономию», решив таким образом существующий конфликт, передают РИА Новости.

По словам президента, решение внутреннего противостояния зависит только от двух сторон Кишинева и Тирасполя, внешние силы не помогут, поэтому нужно «садиться и разговаривать».

Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза. Там опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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