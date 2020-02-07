Опубликованы кадры с места авиакатастрофы, в которой погиб депутат Госдумы

Опубликованы кадры с места авиакатастрофы, в которой погиб депутат Госдумы

07.02.2020, 19:37, Новости дня

Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин в Татарстане.

Фотографии опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

 

Вертолет Bell 407 потерпел крушение под Казанью вечером в пятницу. После этого приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

СМИ сообщали, что при крушении погиб Хайруллин, еще два человека выжили. В Госдуме подтвердили гибель депутата.

По данным Росавиации, предварительной причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия. Кроме того, в экстренных службах не исключили, и отказ техники. Росавиация сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия.



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