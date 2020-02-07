Вратарь СКА Самонов займет ворота сборной России в игре со шведами

Вратарь СКА Самонов займет ворота сборной России в игре со шведами

07.02.2020, 19:32, Новости дня

Тренерский штаб сборной РФ определился с вратарской позицией в преддверии матча второго тура Шведских хоккейный игр против команды Швеции. С первых минут встречи ворота россиян будет защищать голкипер СКА Александр Самонов.

Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной сборной Алексей Кудашов. В первой игре против финнов армейский вратарь заменил Тимура Билялова после трех пропущенных шайб и не позволил сопернику ни разу поразить собственные ворота.

Игра между сборными РФ и Швеции состоится 8 февраля в Стокгольме. Она начнется в 18:15 по московскому времени.

Источник: Вести



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