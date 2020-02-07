Слух: Apple выпустит мощную телеприставку

Компания Apple готовит к релизу следующее поколение телеприставки Apple TV. Новая модель обещает стать намного производительнее, особенно в плане игр для сервиса Apple Arcade. Свидетельства этому нашли авторы издания 9to5Mac, изучив код бета-версии операционной системы tvOS 13.4.

Во внутренних файлах тестовой сборки обнаружились отсылки к устройству под кодовым именем T1125, в то время как самая последняя на сегодня модель Apple TV с поддержкой 4K называется J105a, а HD-версия — J42d. Буква T в начале, вероятно, указывает на прототип, работа над которым еще не завершена.

Известно о новой Apple TV пока немногое. Судя по файлам tvOS 13.4, процессор обновленной телеприставки будет построен на архитектуре arm64e. Такая же технология применяется в самых современных чипах A12 и A13 Bionic, которые можно найти в линейке iPhone 11. В текущее поколение Apple TV устанавливается A10 Fusion. Максимально поддерживаемым разрешением, скорее всего, останется 4K с HDR.

Новинку могут представить в марте-апреле. Помимо телеприставки, на весенней презентации Apple может анонсировать недорогой 4,7-дюймовый iPhone, «умный» брелок Apple Tag для поиска потерявшихся вещей, планшет iPad Pro с тройной камерой и обновленный MacBook с 13-дюймовым экраном.

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Вести.Hi-tech

Источник: Вести

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