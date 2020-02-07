Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытается превратить структуру в инструмент реализации замыслов США и НАТО.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России, комментируя обвинение ОЗХО в адрес двух своих бывших сотрудников в нарушении правил конфиденциальности, касающихся расследования инцидента с химическим оружием в сирийском городе Дума в 2018 году.
На Смоленской площади напомнили, что 6 февраля 2020 года на брифинге Организации по запрещению химического оружия было рассказано о "безграничном доверии" докладу специальной комиссии ОЗХО по Думе от 1 марта прошлого года и выражалась большая признательность государствам, помогавшим в расследовании.
МИД РФ полагает, что речь идет в первую очередь о США, представители которой убедили Технический секретариат ОЗХО не принимать во внимание многочисленные факты инсценировки "Белыми касками" произошедшего в Думе.
Министерство иностранных дел РФ констатирует, что цель Вашингтона – в превращении некогда уважаемой организации в инструмент реализации геополитических интересов США и их союзников по НАТО.
Ранее Запад обвинил руководство Сирии в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. ОЗХО обнародовала доклад, в котором утверждалось, что нападение было проведено с использованием баллонов с хлором, которые были сброшены с воздуха.
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