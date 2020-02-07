Поджог московского суда: подозреваемые заключены под стражу

Поджог московского суда: подозреваемые заключены под стражу

07.02.2020, 19:31, Новости дня

Двое обвиняемых в поджоге Никулинского суда в Москве отправлены под арест. Соответствующее решение вынес столичный Пресненский суд.

Злоумышленники пытались поджечь здание в ночь на 6 февраля: бросили в окно одного из помещений суда бутылку с зажигательной смесью, пишет агентство "Интерфакс". Предположительно, они хотели уничтожить лежащие там документы.

Пожар удалось потушить, никто не пострадал, важные бумаги остались целы. По подозрению в поджоге были задержаны житель Уфы Руслан Ибрагимов и уроженец Башкортостана Рафис Галимов.

Им предъявили обвинения по статьям "повреждение имущества" и "воспрепятствование правосудию". Ибрагимов полностью признал вину, Галимов – частично.

Общий ущерб суду оценивается в 290 тысяч рублей. Какие именно документы пытались уничтожить злоумышленники, не сообщается.

Источник: Вести



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