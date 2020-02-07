Замглавы Генштаба ВС РФ арестовали из-за хищения 6,7 миллиарда рублей

Замглавы Генштаба ВС РФ арестовали из-за хищения 6,7 миллиарда рублей

07.02.2020, 19:30, Разное

Заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова арестовали по подозрению в причастности к хищению 6,7 миллиарда рублей. 55-летний чиновник будет находиться под стражей до 7 апреля, сообщает Life.

Следователи утверждают, что Арсланов пытался давить на своих подчиненных и свидетелей по делу. До ареста он находился под подпиской о невыезде. Напомним, что генерала подозревают в участии в коррупционной схеме закупки непригодного оборудования для армии. Расследование преступление началось еще в 2013 году, однако о том, что в деле может быть замешан высокопоставленный военачальник, стало известно лишь в октябре. 



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