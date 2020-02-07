Замглавы Генштаба ВС РФ арестовали из-за хищения 6,7 миллиарда рублей

Заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова арестовали по подозрению в причастности к хищению 6,7 миллиарда рублей. 55-летний чиновник будет находиться под стражей до 7 апреля, сообщает Life.
Следователи утверждают, что Арсланов пытался давить на своих подчиненных и свидетелей по делу. До ареста он находился под подпиской о невыезде. Напомним, что генерала подозревают в участии в коррупционной схеме закупки непригодного оборудования для армии. Расследование преступление началось еще в 2013 году, однако о том, что в деле может быть замешан высокопоставленный военачальник, стало известно лишь в октябре.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Отказавшейся от «голубых огоньков» Алле Пугачевой нашли замену / 23 декабря
- Жители Саратова нашли в подъезде дома труп мужчины с переломанным скелетом / 16 декабря
- Линейка Aurus Senat пополнится лимузином с компактной колёсной базой / 26 декабря
- Мать Ольги Бузовой опровергла слухи СМИ о долгах певицы / 24 декабря
- В Ярославской области при пожаре в жилом доме погибли трое детей / 7 января
- Медики назвали 5 признаков снижения уровня сахара в крови / 3 февраля
- Мнение: «У нас нет оснований»: Международный союз биатлонистов отказался выполнять решение ВАДА / 16 декабря
- Внук Никиты Михалкова Андрей Баков после инцидента с Ксенией Пунтус проводит время в компании друзей / 15 января