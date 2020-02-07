Предотвращено заказное убийство предпринимателя из Хмельницкой области, за это обещали 4,5 тысяч долларов

Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила заказное убийство предпринимателя из Хмельницкой области его бывшей женой, проживающей в Ровно. Об этом проинформировал 7 февраля сайт ведомства.
«Оперативники спецслужбы получили информацию, что жительница Ровно подыскивает среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства. Жертвой должен был стать бывший муж злоумышленницы – частный предприниматель из Хмельницкой области. В случае его смерти женщина сохранила бы немалое состояние, поскольку его имущество отошло бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4,5 тыс.», – сказано в сообщении.
В СБУ отметили, что ее сотрудники провели инсценировку убийства.
«Для предоставления доказательств «ликвидации жертвы» было снято постановочное видео. Задержали заказчицу в Ровно рядом с ее домом во время передачи «киллеру» денег», – рассказали в спецслужбе.
Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 14 п. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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