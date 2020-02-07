В Ухане для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV начали использовать роботов-дезинфекторов

В китайском городе Ухань на борьбу с провоцирующим смертельную пневмонию коронавирусом 2019-nCoV пришли инновационные технологии. В местные больницы поставили 30 роботов-дезинфекторов, разработанных специалистами компании TMiRob из Шанхая.
Роботизированные устройства круглосуточно помогают работникам медучреждений дезинфицировать помещения, в частности, палаты отделений интенсивной терапии и амбулатории, операционные и изоляторы. Роботы «заправляются» перекисью водорода, распыляющейся из верхней части устройства, а также имеют бактерицидные ультрафиолетовые лампы, с помощью которых происходит обработка помещений.
В декабре минувшего года именно в Ухане зафиксированы первые случаи инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. По имеющимся данным, на сегодняшний день известно почти о 31 тысяче заражённых. От вызванной вирусом пневмонии скончалось более 600 человек.
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