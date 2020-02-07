«Первый канал» запустит сериал онлайн до выхода в телеэфир

«Первый канал» запустит сериал онлайн до выхода в телеэфир

07.02.2020, 19:30, Новости дня

Многосерийный фильм «Триггер» появится в сети раньше чем в телепрограмма.

Первую серию зритель увидит вечером 7 февраля на официальной странице «Первого» во «Вконтакте». Интересный факт, что в эфире в понедельник 10 числа нам покажут версию 16+. А онлайн сериал выходит в формате 18+.

«Триггер» — многосерийный фильм Дмитрия Тюрина. По сюжету главный герой это психолог, который практикует «шоковый» метод психотерапии. Артём Стрелецкий — именно так звали изобретателя альтернативного метода терапии.

Если другие психологи очень медленно лечили клиента и за большие деньги. То по методу Артема человек возвращался в нормальное состояние за 1-2 сеанса. Но в один день что-то идёт не так и один из клиентов совершает самоубийство. Сможет ли Артём справиться с последствиями такого исхода?



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