Гибель Хайруллина подтверждена Неверовым и Кашиным

Гибель Хайруллина подтверждена Неверовым и Кашиным

07.02.2020, 19:30, Новости дня

Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и глава комитета Владимир Кашин подтвердили гибель заместителя председателя Госдумы по аграрным вопросам Айрата Хайруллина.

Владимир Кашин рассказал ТАСС, что появившаяся информация на 99,9 процента соответствует правде. По его словам, помощник и пилот находятся в тяжелом состоянии, но живы, а Айрат Хайруллин, к сожалению, погиб. Данную информацию Кашину подтвердили в министерстве.

Сергей Неверов отметил, что в гибель Хайруллина не хочется верить. "Сложно подобрать слова. Для нас для всех это огромная, невосполнимая потеря", — отметил на своей странице в Facebook политик.

Представитель Минздрава Татарстана сообщил, что двое пострадавших в результате крушения вертолета Bell находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о пилоте и втором пассажире, которые находились на борту вместе с Хайруллиным. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения: травмацентр Республиканской клинической больницы Татарстана и Лаишевскую ЦРБ.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с трагическим инцидентом.

Ранее в пятницу, 7 февраля, стало известно о крушении вертолета в акватории Куйбышевского водохранилища в шести километрах от берега. На борту Bell 407 были один пилот и два пассажира. В результате происшествия погиб Айрат Хайруллин.

Источник: Вести



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