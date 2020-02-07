Россия поставит в Китай 2 млн медицинских масок

Россия поставит в Китай 2 млн медицинских масок

07.02.2020, 19:26, Новости дня

Россия направит в Китай в качестве гуманитарной помощи 2 млн медицинских масок, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок», – сказал глава ведомства, информирует ТАСС.

Он подчеркнул, что Минпромторг предпринимает все для того, чтобы не допустить дефицита масок в России.

«Мы пока не заинтересованы в том, чтобы вводить какие- либо ограничения в аптечном сегменте, – сказал министр.

«Мы делаем все для того, чтобы этого (дефицита, – прим. ВЗГЛЯД) не случилось, исходя из того, что это такой неожиданный всплеск и запрос не только населением, потому что и в аптечном сегменте в том числе шла скупка масок, которые затем вывозились уже за пределы нашей страны», – отметил он. 

Мантуров добавил, что объем производства медицинских масок в РФ сейчас при максимальной 130-процентной загрузке предприятий, а также при учете дополнительных рабочих смен составляет 900 тыс. штук в сутки. Объем производства может быть увеличен до 1 млн штук. Министр отметил, что этого объема хватит, чтобы обеспечить внутренний спрос.

«Не надо создавать ажиотаж, который имеет сейчас место быть», – сказал он.

Объем годового производства в стране можно увеличить до 900 млн масок, мощности это позволяют, однако раскрутка производства требует времени.

Мантуров пояснил, что в случае возникновения излишек маски будут выкуплены Росрезервом.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ отметила факты снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефицит у производителей. Об острой нехватке средств индивидуальной защиты для борьбы с новым коронавирусом заявили и в ВОЗ.



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