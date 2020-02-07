«Вести» разругали украинский исторический рэп, но не упомянули строчку о «кремлевском выродке»

«Вести» нечасто посвящают целый сюжет одному музыкальному клипу, да еще и украинскому. Но с композицией «История Украины за 5 минут, полная и бескомпромиссная, без прикрас и попсы» хип-хоп-группы «Танок на майдані Конґо» произошло именно это. Ведущий Алексей Казаков передает содержание клипа так:

«Снято по заказу Министерства культуры. <…> Оказывается, что „Украина появилась одновременно с Землей”. То есть сразу после Большого взрыва. Именно с него и начинается исторический процесс. <…> Что еще собираются впихнуть под прикрытием модного бита, расскажет Борис Максудов».

И автор сюжета Борис Максудов пытается рассказывать, отчаянно путаясь в исторических фактах и реалиях современной Украины:

«Пятиминутный ролик больше напоминает путешествие в „страну невыученных уроков”. Сразу поясним, с фактами там такие проблемы, ни один серьезный историк не захотел разбирать содержание этого „шедевра”.

Видимо, у авторов проекта „Так работает память” с исторической памятью какие-то проблемы. Это именно они воевали с Византией, а своя литература появилась, когда Пушкин еще говорить не начал. Именно в этой великой стране изобрели Т-34 и победили Гитлера. В общем, „за изобретение ставлю пять, а по предмету неуд”».

Что такое проект «Так работает память», в рамках которого группа создала свою композицию, Максудов не объяснил — возможно, потому что сам не знает, что это не лучший повод для шуток. В 2015 году в Харькове произошел теракт, от взрыва бомбы погибли несколько участников мирного шествия. Самым младшим из них был 15-летний Даня Дидик, и в прошлом году в память о нем разные украинские музыканты и коллективы решили записать альбом.

А с исторической памятью, как и с пониманием текста рэпа, проблемы скорее у сотрудников ВГТРК. В тексте нигде не говорится, что Украина появилась одновременно с Землей, хотя все и начинается с Большого взрыва. Предыстория Украины в ироничном тексте изложена вполне корректно, хотя, чтобы уложиться в пять минут, время пришлось спрессовать так, что сразу после Большого взрыва появились «пушистые котики»:

Спочатку не було, ні птахів, ні риби,

І раптом стався Великий Вибух —

З'явилися зірки і котики пухнасті

Короче, все, що треба людині для щастя.

Колись на цих землях жили трипільці —

Вікентій Хвойка проце ще напише,

А про кімерійців писав ще Гомер —

Не той, що з мультика, а трохи інший.

Далі з'являються східні слов'яни:

Поляни, сіверяни та інші древляни.

В связи с древнейшими временами не упоминаются ни Украина, ни украинцы. И дальше, когда речь заходит о киевских великих князьях, которые ходили походом на Византию, Украиной страну еще не называют.

Говоря о танке Т-34 украинцев тоже не упоминают: в клипе говорится, что его придумали харьковчане. А это чистая правда: танк разработали в КБ харьковского завода №183. Правда, в тексте рэпа сначала «приперся Гитлер», а потом уже сделали танк, но к этому Максудов почему-то придраться не догадался.

Максудова несказанно удивило, что украинская литература появилась. «когда Пушкин еще говорить не начал». В клипе сказано:

Пушкін ще не вмів говорити,

А Іван Котляревський написав «Енеїду».

И тут автор текста Артем Полежака действительно неточен: первое издание «Энеиды» Котляревского вышло в 1798 году, когда Пушкин не то что не умел говорить, а просто еще не родился.

Максудов продолжает:

«Кто-то может возразить. Мол, чего придираться к обычному музыкальному клипу. Не обязаны же авторы хорошо разбираться в истории. Все бы ничего, но сделан ролик по заказу министерства информационной политики. Исполнители хоть и называют себя рэперами, но уже давно замечены в тесных связах с госзаказом.

Даже на „ридну мову”, как говорят, ребята из группы МНТК перешли не просто так. Начинали они как раз на русском языке. Но, видимо, с определенных пор, такое творчество монетизируется лучше. В общем, не талантом, так хоть патриотизмом».

Тут он снова запутался в украинских реалиях: министерство информационной политики Украины упразднено в августе 2019 года, за несколько месяцев до появления «Истории Украины»; тут более прав оказался ведущий, упомянувший министерство культуры. А созданная в Харькове группа «Танок на майдані Конґо», известная также как «ТНМК» (аббревиатуру названия Максудов тоже перепутал), с самого начала своей профессиональной карьеры была украиноязычной; ее первый альбом, вышедший в 1998 году, называется «Зроби мені хіп-хоп». Русский язык они использовали разве что в одном треке, записанном совместно с российским музыкантом Михеем, да в нескольких любительских пробах начала 90-х.

После всего этого остается совершенно непонятным, что же так возмутило сотрудников «Вестей» в ироничном рэп-изложении украинской истории. Но «крамола» там действительно есть, причем такая страшная, что на «России 24» просто не решились об этом говорить. В своем треке «ТНМК» касается и совсем недавних событий:

І знову зі сходу солдатиків соває

Кремлівський виродок закомплексований.

А в мультипликационном клипе рука в украинской вышиванке показывает кукиш персонажу, названному «закомплексованным кремлевским выродком». Ну как о таком сказать в эфире российского телеканала? Но обругать надо. Вот и приходится придираться к второстепенным подробностям.

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