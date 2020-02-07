Коронавирус может жить на поверхностях в течение 9 дней — немецкие ученые

Исследователи из Грайфсвальда и Бохума опубликовали раньше, чем планировалось, свои исследования о новом коронавирусе из Китая. Ученые предполагают, что вирус 2019-nCoV может жить на разных поверхностях при комнатной температуре до 9 дней. В среднем же он выживает 4-5 дней. Об этом пишет Der Tagesspiegel.
Повышенная влажность и холод могут увеличить срок жизни вируса.
Как отмечает Гюнтер Кампф из института Грейфсвальд, «вирус может распространяться через соприкосновение с поверхностями: в больнице это могут быть, например, дверные ручки, звонки, тумбочки, прикроватные столики и другие предметы, которыми пользуются пациенты».
Ученые исследовали различные коронавирусы, и все результаты были схожими.
Для дезинфекции поверхностей и предметов эффективны средства на основе этанола, перекиси водорода или гипохлорит натрия, говорится в исследовании.
По данным ВОЗ, коронавирусом на сегодняшний день заражены 31 481 человек (из них в Китае — 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения. 638 человек умерли.
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