Коронавирус может жить на поверхностях в течение 9 дней — немецкие ученые

Исследователи из Грайфсвальда и Бохума опубликовали раньше, чем планировалось, свои исследования о новом коронавирусе из Китая. Ученые предполагают, что вирус 2019-nCoV может жить на разных поверхностях при комнатной температуре до 9 дней. В среднем же он выживает 4-5 дней. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Повышенная влажность и холод могут увеличить срок жизни вируса.

Как отмечает Гюнтер Кампф из института Грейфсвальд, «вирус может распространяться через соприкосновение с поверхностями: в больнице это могут быть, например, дверные ручки, звонки, тумбочки, прикроватные столики и другие предметы, которыми пользуются пациенты».

Ученые исследовали различные коронавирусы, и все результаты были схожими.

Для дезинфекции поверхностей и предметов эффективны средства на основе этанола, перекиси водорода или гипохлорит натрия, говорится в исследовании.

По данным ВОЗ, коронавирусом на сегодняшний день заражены 31 481 человек (из них в Китае — 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения. 638 человек умерли.

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