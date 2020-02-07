Ученые намерены вырастить иудейскую пальму из 2000-летних семян

Учёные намерены вырастить иудейскую пальму из семян, возрастом более 2000 лет. Это растение было практически полностью уничтожено во времена Римской империи.

Первые упоминания о иудейской финиковой пальме появились около 3000 лет назад. Её плодам приписывают как невероятные вкусовые, так и лечебные свойства. Именно поэтому учёные долгое время пытаются вывести эти деревья. В 2005 году впервые удалось прорости семенам, найденным под развалинами крепости Масада. Всего учёные получили семь деревьев, за которыми сейчас ведётся пристальное наблюдение. Такое событие позволило предположить, что и другие семена остались жизнеспособны даже несмотря на их возраст. Если теория подтвердиться, то эксперты смогут восстановить популяцию этих деревьев.

Ещё одной причиной, указывающей на возможность получить растения из семян столь внушительного возраста, являются эксперименты по выращиванию священного лотоса из Китая. Их возраст составлял 1200 лет, что никак не отразилось на жизнеспособности и степени роста, как только семена поместили в благоприятную среду.

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