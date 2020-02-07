Актриса Мила Кунис не готова простить неприглядное прошлое Эштона Катчера. Разлад в отношениях звездной пары продолжается с осени прошлого года.

Именно тогда в книжных магазинах появились воспоминания его бывшей жены Деми Мур, где супруг Кунис и отец её двух малолетних детей дочери Уайетт и сына Димитрия предстал перед обществом в скандальном виде. Изначально брак бывшей супруги Брюса Уиллиса и актера Эштона Катчера, в котором жена была старше мужа на 15 лет, вызывал множество кривотолков. Им удалось продержаться вместе в течение шести лет, но затем якобы из-за постоянных измен супруга Мур подала на развод. В своих мемуарах она более подробно показала аморальную сторону его личности, обвинив в принуждении к сексу втроем, психологическом насилии, в результате которого она потеряла нерожденного ребенка. Катчер не счел нужным опровергнуть высказанные обвинения, фактически, по мнению общественности, признав их обоснованность. Кроме того, он заявил, что не имеет никаких претензий к человеку, вылившему на него поток интимной информации.

Поведение мужа вызывает у Милы Кунис чувство растерянности. По мнению инсайдеров, она пока не нашла верного решения в данной ситуации. С одной стороны супруги не предпринимают попыток разорвать свои отношения, а с другой демонстрируют полную отчужденность. Подтверждением этого стало их поведение на красной дорожке кинофестиваля Sundance Film Festival.

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