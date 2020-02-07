Мила Кунис не готова простить неприглядное прошлое Эштона Катчера

Мила Кунис не готова простить неприглядное прошлое Эштона Катчера

07.02.2020, 19:21, Разное

Актриса Мила Кунис не готова простить неприглядное прошлое Эштона Катчера. Разлад в отношениях звездной пары продолжается с осени прошлого года.
Именно тогда в книжных магазинах появились воспоминания его бывшей жены Деми Мур, где супруг Кунис и отец её двух малолетних детей дочери Уайетт и сына Димитрия предстал перед обществом в скандальном виде. Изначально брак бывшей супруги Брюса Уиллиса и актера Эштона Катчера, в котором жена была старше мужа на 15 лет, вызывал множество кривотолков. Им удалось продержаться вместе в течение шести лет, но затем якобы из-за постоянных измен супруга Мур подала на развод. В своих мемуарах она более подробно показала аморальную сторону его личности, обвинив в принуждении к сексу втроем, психологическом насилии, в результате которого она потеряла нерожденного ребенка. Катчер не счел нужным опровергнуть высказанные обвинения, фактически, по мнению общественности, признав их обоснованность. Кроме того, он заявил, что не имеет никаких претензий к человеку, вылившему на него поток интимной информации.

Поведение мужа вызывает у Милы Кунис чувство растерянности. По мнению инсайдеров, она пока не нашла верного решения в данной ситуации. С одной стороны супруги не предпринимают попыток разорвать свои отношения, а с другой демонстрируют полную отчужденность. Подтверждением этого стало их поведение на красной дорожке кинофестиваля Sundance Film Festival.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика