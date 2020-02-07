Мнение: В Успенском соборе Кремля внезапно нашли фрески то ли 1480-х, то ли 1515 года

Мнение: В Успенском соборе Кремля внезапно нашли фрески то ли 1480-х, то ли 1515 года

07.02.2020, 19:20, Разное

Такие открытия случаются крайне редко. Фрески в хорошей сохранности.

Целиком моя статья об этом, а также о том, как реставрируют этот собор в ближайшие годы (бетонную плиту под Соборной площади будут ломать! договорились с управделами президента) можно прочитать по ссылке.
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7790/

Под катом — эффектные фотографии новых фресок и процесса реставрации. Предоставлено пресс-службой Музеев Кремля.










Источник: Шакко



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