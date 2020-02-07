Мнение: В Успенском соборе Кремля внезапно нашли фрески то ли 1480-х, то ли 1515 года

Такие открытия случаются крайне редко. Фрески в хорошей сохранности.
Целиком моя статья об этом, а также о том, как реставрируют этот собор в ближайшие годы (бетонную плиту под Соборной площади будут ломать! договорились с управделами президента) можно прочитать по ссылке.
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7790/
Под катом — эффектные фотографии новых фресок и процесса реставрации. Предоставлено пресс-службой Музеев Кремля.
Источник: Шакко
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Определены самые пунктуальные аэропорты и авиакомпании мира за 2019 год / 5 января
- Алина Загитова объявила о завершении карьеры / 13 декабря
- Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз / 23 декабря
- Разъяренная Салтыкова набросилась с кулаками на тещу-блокадницу / 23 декабря
- «Жаждет признания толпы»: избалованную Собчак крепко приложили / 3 декабря
- Мишустин разрешил пасти скот с помощью беспилотников / 5 февраля
- Грязная матерщина Шнурова на сцене обернулась судом и жутким скандалом / 5 декабря
- В Минске вспыхнули протесты против объединения Беларуси с Россией / 7 декабря