Российская партия поддержала движение Греты Тунберг

Организационный комитет партии «Зеленая альтернатива» поддержал международное движение Fridays For Future («Пятницы для будущего»), которое придумала экоактивистка Грета Тунберг.

С 7 февраля активисты будут выходить на улицы каждую пятницу для того, чтобы открыто заявить об актуальных проблемах экологии в стране и мире, передает РЕН-ТВ.

«Мы будем делать все возможное, чтобы мнение простых граждан по тому или иному экологическому вопросу не просто услышали ответственные люди, но и стали как можно быстрей заниматься его решением. Также не будут обходиться стороной и находящиеся в кризисном состоянии актуальные мировые климатические проблемы, напрямую затрагивающие и Россию», – отметили в партии.

Напомим, 16-летняя шведка Грета Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Таким образом Тунберг выразила возмущение из-за рекордного количества лесных пожаров в стране. Кроме этого, девочка выступила с требованием к властям соблюдать Парижское соглашение, в рамках которого необходимо срочно снизить выбросы парниковых газов.

Затем ее протест принял еженедельный характер. Каждую пятницу Грета жертвовала своим временем, которое должна была тратить на образование, ради того, чтобы привлечь внимание к животрепещущим экологическим проблемам. Многих вдохновили пикеты Тунберг. К ней начали присоединяться люди по всему миру.

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