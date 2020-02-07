«Я – гей». Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака

57-летний британский тележурналист, музыкант и блогер Филлип Шофилд после 27 лет брака опубликовал на своей странице в Instagram обращение, признавшись в гомосексуальности, пишет издание The Sun.
«Я женат почти 27 лет. У нас две взрослые дочери. Сегодня быть геем – это повод для гордости, но я испытываю замешательство из-за того, что причинил боль своей семье», – написал Шофилд в Instagram, загрузив текст обращения в раздел историй.
Блогер рассказал, что первыми о его гомосексуальности узнали жена и дети. По словам Шофилда, это вызвало у них замешательство, но они не оставили его без поддержки.
В завершение каминг-аута британский инфлюенсер (2,9 млн читателей в Instagram) попросил подписчиков быть снисходительными к членам его семьи.
7 февраля, комментируя свое заявление в эфире утреннего шоу, соведущим которого он является, Шофилд подчеркнул, что вынужден был это сделать, так как это «начинало его мучит»ь. Он признался, что долгие годы был нечестен с собой, цитирует его слова BBC.
Phillip Schofield Opens up About Being Gay This Morning
Phillip Schofield Opens up About Being Gay This MorningFollow our other page Just British Tv
Posted by Bring Back Jeremy Kyle on Reede, 7. veebruar 2020
По словам тележурналиста, он не знает, как сложится его дальнейшая жизнь, но подчеркнул, то «пока не готов к отношениям с мужчиной».
Филлип Шофилд родился в 1962 года в Великобритании. В 17-летнем возрасте устроился на радио BBC в Лондоне, став самым молодым сотрудником редакции. В 1993 году Шофилд женился на своей колеге Стефани Лоу. С 2002 года Шефилд является бессменным ведущим шоу This Morning.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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