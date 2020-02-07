Аваков: Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник пытается «оправдать свое неоплаченное пьянство». Об этом глава МВД заявил 7 февраля в Twitter.
«Начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь», – сказано в сообщении.
Аваков также посоветовал «возбудить пару-тройку фейковых дел самому», написать в Государственное бюро расследований, что «министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него», пожаловаться в американское посольство и «написать в спортлото».
«Тогда все поймут – идиот. А идиотов – жалко, им надо помогать», – заявил глава МВД.
начальник набу, коррупционер из реестра — ищет повод оправдать своё неоплаченное пьянство , обвиняя кого угодно, кроме себя.
За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы:
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 7, 2020
Тогда все поймут — идиот. А идиотов -жалко, им надо помогать.
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 7, 2020
7 февраля Сытник заявил, что намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом об отдыхе в Ровенской области, по которому его признали виновным в коррупции и внесли в реестр коррупционеров.
«Украинская правда» сообщает, что Сытник на том же брифинге намекнул, что Аваков мстит ему за «дело о рюкзаках», в котором фигурировал сын министра внутренних дел Александр Аваков.
6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» в период с 2017-го по 2019 год.
На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.
Апелляцию на решение суда о штрафе Сытник проиграл.
Как рассказывал источник издания «ГОРДОН» в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.
Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания «ГОРДОН», тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий «Полесское-Сарны», потому что «не мог отказать в силу жизненных принципов».
Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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