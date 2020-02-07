Тимошенко объяснила, зачем блокировала кресло Разумкова

Лидер парламентской фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко в комментарии «Радіо Свобода» 7 февраля сказала, что блокирование президиума Верховной Рады 6 февраля было «символом» и подчеркнула, что выступает против продажи земли без референдума.

«Это (блокировка президиума. – «ГОРДОН») был символ того, что страна не может пропустить этот закон, и что в Верховной Раде все происходит не так, как нужно для национальных интересов Украины… Мы намерены и дальше всеми конституционными парламентскими методами препятствовать продаже украинской земли», – сказала политик.

По словам Тимошенко, в случае принятия законопроекта ее команда намерена обращаться в Конституционный Суд.

6 февраля трибуну и президиум Верховной Рады блокировали нардепы от «Батьківщини» и «Оппозиционной платформы – За жизнь». Они намеревались не допустить голосования за законопроект о рынке земли. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец. Она около восьми часов стояла у кресла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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