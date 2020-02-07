Верховный Суд сказал, что выдворение Саакашвили было проведено законно. Но ГБР, видимо, другого мнения – адвокат

Тот факт, что Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-пограничникам, вывозившим экс-главу Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в 2018 году, свидетельствует о том, что ГБР считает выдворение незаконным. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

«Осенью 2019 года мы подготовили и подали в ГБР заявление о преступлении в отношении Саакашвили. Это было еще до окончания слушаний в Верховном Суде. К сожалению, суд сказал, что выдворение моего подзащитного было проведено законно. Но ГБР, видимо, другого мнения. Свою позицию мы изложили в жалобе на 10 листах, где указали, как и какие процедуры реадмиссии были нарушены, что было злоупотребление служебными полномочиями со стороны представителей погранслужбы. Мы, как юристы, предоставили достаточно фактов, приложили документы и аргументацию о нарушении норм реадмиссии. Понятно, что суды по инерции поддерживали предыдущий режим, чтобы никто не был привлечен по итогу к ответу», – отметил адвокат.

Он не исключает, что Саакашвили могли вывезти в Польшу люди из охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«ГБР изучало эти факты в рамках своей подследственности и, как видите, предъявила подозрения. Сейчас все логично развивается. У ГБР достаточно оснований объективно расследовать ситуацию. Еще предстоит ответить, каким образом, на каком самолете, по чьим указаниям Саакашвили доставили в Польшу. Кто это делал, кто оплатил? Действительно ли это были пограничники? Есть версия, что в действительности это были переодетые люди из охраны президента. Мы ждем ответов на эти вопросы. И я думаю, Саакашвили будет удовлетворен, только когда мы услышим четкие ответы на свои вопросы, а виновные и причастные лица, которые курировали и координировали эти дела, понесут наказание и будут отстранены от занимаемых должностей», – подчеркнул Чернолуцкий.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

После выборов президента Украины, 22 мая 2019 года, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что политик передал в Администрацию Президента обращение, в котором попросил президента Владимира Зеленского вернуть ему гражданство Украины.

28 мая Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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