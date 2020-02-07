Шторм, убивший пять человек на юге США, движется к Восточному побережью

Шторм, убивший пять человек на юге США, движется к Восточному побережью

07.02.2020, 19:14, Новости дня

Почти 150 тысяч жилых домов и компаний в пятницу утром оказались на юго-востоке США без электричества после того, как на регион обрушился мощный шторм. Жертвами стихии стали по меньшей мере пять человек.

Флорида пострадала от отключений света больше всего: в этом штате без электричества остались почти 75 000 потребителей, сообщает сайт poweroutages.us. Массовые отключения света также затронули Северную и Южную Каролину, Джорджию и Вирджинию. Предупреждения об опасности торнадо действуют с вечера четверга для огромной территории от северной Флориды вплоть до Северной Каролины.

Национальная метеорологическая служба утром в пятницу предупредила об усилении шторма в среднеатлантическом регионе США. Шторм принесет с собой снег, дождь и приведет к обледенению в районах, расположенных к северу на Восточном побережье.

Стихия разрушила жилые трейлеры в Миссисипи и Алабаме, вызвала оползни в Теннесси и Кентукки, а также привела к наводнениям в Аппалачах. Сильный дождь вызвал падение деревьев на линии электропередач на территории от Луизианы до Вирджинии. Во многих штатах, затронутых непогодой, отменили занятия в школах.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм объявил в штате режим ЧС в четверг вечером из-за сильных дождей и наводнений. Более 500 человек на юго-востоке Вирджинии были эвакуированы из-за затопления, говорится в заявлении губернатора.

Власти сообщили о гибели пяти людей в Алабаме, Южной Каролине, Северной Каролине и Теннесси.



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