В Госдуме подтвердили гибель Хайруллина при крушении вертолета под Казанью

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам подтвердил гибель депутата Айрата Хайруллина в катастрофе под Казанью.
Об этом информирует ТАСС.
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