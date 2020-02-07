Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

07.02.2020, 19:06, Новости дня

В РФ не планируется введение ограничений на продажу медицинских масок в аптечных сетях в связи с коронавирусом из Китая, так как производители в состоянии обеспечить потребность населения в них.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, в РФ 20 производителей медицинских масок ежесуточно изготавливают почти 900 тысяч медицинских масок и при необходимости эта цифра может дойти и до миллиона.

Глава Минпромторга отметил, что при существующем порядке вещей РФ направляет в рамках гуманитарной помощи Китаю два миллиона медицинских масок.

Источник: Вести



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