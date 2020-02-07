Команда Путина и Лукашенко разгромила соперника в Сочи

В развлекательном центре "Галактика", который расположен в Красной Поляне, состоялся хоккейный товарищеский матч с участием президентов РФ и Белоруссии. Команда Владимира Путина и Александра Лукашенко добилась крупной победы со счетом 9:2.
В составе победителей хет-трик оформил глава России, трижды поразив ворота соперника. Как сообщает РИА Новости, в матче также принял участие сын Лукашенко Николай.
На встрече присутствовал и заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, появившийся на трибуне во втором периоде. Во время одной из пауз в игре он провел короткую беседу с Путиным и Лукашенко.
Напомним, что руководители РФ и Белоруссии решили прервать переговоры, которые проходят в Сочи, чтобы сыграть в хоккей.
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