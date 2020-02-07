Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Американская Tesla, похоже, создала прецедент, при котором можно на расстоянии лишить машину части функционального оборудования, если его банально не оплатили. То есть как с телефоном или домашним интренетом: не заплатил — получи блокировку, для которой достаточно щелчка мыши.
Некий американец (раскопавший эту историю портал Jalopnik не разглашает его имя из соображений конфиденциальности) приобрел в декабре 2019 года подержанный электроседан Tesla Model S 2017 у стороннего дилера, который, в свою очередь, купил этот автомобиль напрямую у компании Tesla через аукцион в ноябре 2019 года.
При покупке на машине, по документам, был установлен фирменный тесловский автопилот с «продвинутой» функцией Enhanced Autopilot (автоматическое перестроения и съезд с магистралей) с возможностью в будущем обновиться до версии Full Self Driving, с которой автоматика распознает сигналы светофоров и поддерживает автодвижение в городе. Стоит это ПО немалые $8000.
Впрочем, покупатель подержанной машины радовался дорогостоящей опции недолго. В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.
Возмущенный покупатель, естественно, обратился с вопросом в Tesla, на что ему ответили, что конкретно он за эту опцию не оплатил, права пользоваться ею не имеет, поэтому компания ее и отключила. Таким образом можно предположить, что подобные дорогие опции Tesla предлагает как бы по подписке или по абонентской плате, но при смене владельца платить за них надо снова. При этом в Jalopnik сообщают, что это уже не первый подобный случай с отключением тесловского автопилота дистанционно. Редакция портала направила в Tesla несколько запросов по этой ситуации, но ответа пока так и не получила.
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АвтоВести
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